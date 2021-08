POL-OG: Rastatt - Fahrrad kollidiert mit PKW - Fahrrad kollidiert mit PKW

Polizeipräsidium Offenburg

Rastatt (ots)

Ein Verkehrsunfall in der Straße "Im Baisert" beschäftigte am Montagvormittag die Beamten des Polizeireviers Rastatt. Gegen 10:40 Uhr fuhr ein Elfjähriger mit seinem Fahrrad über den Fußgängerzugang auf den Parkplatz eines dortigen ALDI Markts, wohl ohne sich bewusst zu sein, dass auch andere Verkehrsteilnehmer den Platz befahren. Zeugenaussagen zufolge radelte der Junge ohne zu bremsen in die rechte Seite eines Hyundai und kam dabei zu Fall. Der Zweiradlenker wurde vorsorglich mit dem Krankenwagen in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

