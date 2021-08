Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Polizisten angegriffen

Rastatt (ots)

Nach einem vorausgegangenen Beziehungsstreit am Dienstagmorgen in der Oststadt hat ein 31 Jahre alter Mann hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Rastatt angegriffen und sie beleidigt. Der aggressive Delinquent versuchte hierbei kurz vor 6:30 Uhr einem Polizisten einen Faustschlag zu versetzen. Bei der anschließenden Gewahrsamnahme leistete der 31-Jährige heftigen Widerstand und versuchte auch während des Transports zum Polizeirevier Rastatt, weitere Beamten zu beißen und sie mittels eines Kopfstoßes zu verletzen. Sämtliche Attacken gingen jedoch ins Leere, sodass nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt wurde. Wie sich bei den Recherchen herausstellte, liegt gegen den Mann in der zuvor betretenen Wohnung ein Hausverbot vor. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch ermittelt.

