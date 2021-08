Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - PKW beschädigt, Zeuge gesucht

Rastatt (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt suchen nach einem Zeugen, der am Dienstag vergangene Woche (27.Juli), beobachtet hat, wie ein Mann beim Einsteigen in sein Fahrzeug ein anderes Auto beschädigt haben soll. Der Mann soll gegen 11:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Im Baisert" beim Einstiegen in seinen VW die Tür eines ordnungsgemäß geparkten Audi beschädigt haben. Ein bislang unbekannter Zeuge schilderte diesen Sachverhalt an den Halter des beschädigen Wagens. Die Ermittler konnten den mutmaßlichen Fahrer des VW ausfindig machen. Zur weiteren Klärung des Falls bittet die Polizei den Zeugen, welcher den Unfall beobachten konnte, unter der Telefonnummer: 07222 761-0 um Kontaktaufnahme.

