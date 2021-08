Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Chevrolet überschlägt sich mehrfach - Fahrerin (21) schwer verletzt

Rahden (ots)

Bei einem Alleinunfall am Sonntagmittag hat sich eine 21-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen zugezogen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die junge Frau aus Stemwede um kurz nach 13 Uhr mit einem Chevrolet aus Bulzendorf kommend die Lemförder Straße (L 765) in Richtung Sielhorst befahren, als sie in der Rechtskurve im Bereich Kreuzung zur Wagenfelder Straße die Kontrolle über das Auto verlor. Dadurch geriet der PKW ins Schleudern, überschlug sich in der Folge mehrfach und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Auf einer angrenzenden Grünfläche kam der Chevrolet schließlich auf der Seite liegend zum Stillstand.

Rettungskräfte kümmerten sich um die schwerverletzte 21-Jährige und brachten sie nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus nach Lübbecke. Das totalbeschädigte Auto wurde abgeschleppt und sichergestellt.

