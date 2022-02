Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfallflucht an der Walburger-Osthofen-Wallstraße

Soest (ots)

Einen Sachschaden von 2.500 Euro bilanziert die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntag (30. Januar 2022), zwischen 12.30 Uhr und 20.30 Uhr, auf einem Parkplatz an der Walburger-Osthofen-Wallstraße, an einem schwarzen Dacia Sandero. Anstatt den Unfallschaden zu der Polizei zu melden, entfernte sich der Verursacher und ließ die Autobesitzerin damit zurück. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

