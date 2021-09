Polizei Wuppertal

POL-W: W Streitigkeiten an der Uni Halle

Wuppertal (ots)

Im Wendehammer an der Albert-Einstein-Straße in Wuppertal kam es gestern (22.09.2021), gegen 18:45 Uhr, zu Streitigkeiten zwischen vier Personen, bei dem ein junger Mann mit einem Messer leicht verletzt wurde. Eine 19-Jährige und ihr unbekannter männlicher Begleiter gerieten mit einem 18-Jährigen und einem 21-Jährigen in Streit. In Folge dessen verletzte die 19-Jährige den 21-Jährigen mit einem Messer. Die Hintergründe zu der Auseinandersetzung sind derzeit unklar. Rettungskräfte brachten den jungen Mann zur ambulanten Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus. (hm)

