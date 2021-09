Polizei Wuppertal

POL-W: W - Mann läuft auf Straße - es kommt zum Unfall

Wuppertal (ots)

Am 22.09.2021, um 15:20 Uhr, kam es auf der Tannenbergstraße zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Motorroller. Ein 61-jähriger Mann fuhr mit seiner Piaggio Vespa GTS 300 auf der Tannenbergstraße in Richtung Robert-Daum-Platz, als wenige Meter nach der Einmündung Steinbecker Meile, ein Fußgänger (21) unvermittelt von rechts auf die Straße lief. Bei der darauffolgenden Karambolage sowie dem Sturzgeschehen, verletzten sich beide Verkehrsteilnehmer. Der 61-Jährige wurde schwerverletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger verletzte sich leicht. (jb)

