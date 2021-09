Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerer Verkehrsunfall in Solingen

Wuppertal (ots)

Heute (22.09.2022), gegen 09:30 Uhr kam es an der Einmündung Hasselstraße zur Cronenberger Straße in Solingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 76-jährige Fahrerin eines Renault bog von der Hasselstraße nach links auf die Cronenberger Straße ein, als es zum Zusammenstoß mit dem Ford eines 26-Jährigen kam, der in Richtung Solingen Mitte fuhr. In der Folge prallte der Renault gegen einen Verkehrsmasten. Die beteiligten Autofahrer mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Cronenberger Straße für den Verkehr gesperrt werden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell