Polizei Wuppertal

POL-W: W Jugendliche Randalierer leisten Widerstand in Vohwinkel

Wuppertal (ots)

Gestern (21.09.2021), gegen 19:10 Uhr leisteten zwei Jugendliche erheblichen Widerstand gegen Polizisten, nachdem sie randaliert und einen Mann verletzt hatten. Die beiden 15-Jährigen beschmierten zunächst Fahrzeuge sowie Schaufensterscheiben an der Stackenbergstraße mit Schaum. Als der 51-jährige Besitzer eines der betroffenen Fahrzeuge sie daraufhin ansprach, schlugen und traten sie auf den in der Folge auf dem Boden liegenden ein. Anschließend liefen die Schläger weg. Polizeibeamte, die beide in der Nähe antrafen, wurden sofort tätlich angegriffen, bespuckt und beleidigt. Dieses Verhalten setzten sie auch auf dem anschließenden Weg zur Polizeiwache fort. Beide erwarten eine Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei. Der verletzte 51-Jährige musste zur Behandlung seiner Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Drei Polizeibeamtinnen zogen sich leichtere Verletzungen zu. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell