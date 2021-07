Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes

Bernkastel-Kues / Brückenkeller (ots)

Am 10.07.2021 im Zeitraum zwischen 11:00 - 16:15 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Bernkastel-Kues auf dem Parkplatz vor dem Brückenkeller ein rotes Mountainbike der Marke "Conway" entwendet. Die bisher unbekannten Täter haben dabei das Fahrradschloss, welches zusammen mit einem anderen Fahrrad um einen Baum herum gesichert war, durchtrennt. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531-95270.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell