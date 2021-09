Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Raub in der Richrather Straße

Wuppertal (ots)

Am 22.09.2021, zwischen 00:00 Uhr und 00:15 Uhr, kam es auf der Richrather Straße, Nähe der Stadtgrenze zu Hilden, zu einem Raub. Ein 31-jähriger Mann war fußläufig aus Richtung der Bezirkssportanlage Brabant auf der Richrather Straße in Richtung Hildener Straße unterwegs, als er von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Im Zuge des Gesprächs forderten die Täter den 31-Jährigen auf, seine Wertgegenstände herauszugeben. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen bedrohte einer der Räuber das Opfer. Nach der Herausgabe der Beute entfernten sich die Unbekannten zu Fuß in Richtung Solingen. Der erste Täter wird als circa 25 bis 30 Jahre alt und schlank sowie circa 1.80m groß beschrieben. Zur Tatzeit trug er einen Vollbart, dunkle kurze Haare, eine helle Jacke, eine schwarze Jogginghose und eine Umhängetasche. Der zweite Täter wird auf circa 25 Jahre geschätzt und hat eine normale, kräftige Figur bei einer Körpergröße von circa 1.85m. Während der Tat trug er dunkle Haare, eine Baseballkappe, eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Jogginghose. Beide Täter sprachen gebrochenes Deutsch mit Akzent. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell