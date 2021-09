Polizei Wuppertal

POL-W: SG Raub in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (22.09.2021) kam es gegen 00:05 Uhr, zu einem Raub auf der Johannisstraße in der dortigen Unterführung. Ein 24-Jähriger lief in Richtung Hauptstraße, als er plötzlich von hinten zu Boden gerissen wurde. Vier unbekannte Männer durchsuchten seine Taschen und sein Portemonnaie. Die Täter entnahmen Bargeld aus der Geldbörse und traten auf den am Boden liegenden Mann ein. Dann flüchteten sie unerkannt über die Hauptstraße in Richtung Clemens-Galerien. Alle vier waren circa 25 Jahre alt, zwei von ihnen hatten einen kurzen Vollbart. Einer der Täter trug eine auffällige weiße Jacke mit goldener Aufschrift, ein andere einen dunklen Kapuzenpullover. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Solingen unter der Rufnummer 0202-284-0 entgegen. (hm)

