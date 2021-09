Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand in Wuppertaler Wohnhaus - Hoher Sachschaden

Wuppertal (ots)

Gestern (19.09.2021), gegen 02:30 Uhr, kam es in Wuppertal-Barmen zum Brand eines Wohnhauses. Das Feuer brach in einer von zwei Dachgeschosswohnungen in einem Mehrfamilienhaus am Steinweg aus und griff auf das Dach über. Die Bewohner konnten das Haus unversehrt verlassen. In Folge der Brandzehrung sind mehrere Wohnungen unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 150.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Um die Ermittlungen zu unterstützen hat die Polizei einen Brandsachverständigen hinzugezogen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell