Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Blitzeinbruch in der Barmer Innenstadt

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden (20.09.2021, 03:25 Uhr), ereignete sich in der Schuchardstraße in Wuppertal-Barmen ein versuchter Blitzeinbruch. Bislang unbekannte Personen versuchten mit einem Auto die Eingangstür eines Juweliers einzudrücken. Als Zeugen sie dabei bemerkten, ergriffen drei Täter zu Fuß die Flucht. Ein weiterer Mann entfernte sich mit dem Tatfahrzeug (VW Golf oder vergleichbarer Seat) in Richtung Carnaper Straße. Trotz intensiver Fahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten die Täter bislang nicht gefasst werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell