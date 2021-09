Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen, Lkrs. RW) 51-Jähriger stürzt in Böschung

Bösingen-Herrenzimmern (ots)

Feuerwehr und Rettungsdienst waren zusammen mit Bergwacht und Polizei am Wochenende an der Burgruine Herrenzimmern im Einsatz. Hilfeschreie dort hatten in der Nacht zum Sonntag die Rettungsdienste auf den Plan gerufen. Kurz nach Mitternacht war der Mann, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, offenbar beim Spazierengehen an der Ruine mehrere Meter eine Böschung hinabgestürzt, von wo er sich nicht mehr befreien konnte. Notarzt und Rettungsdienst versorgten dem 51-Jährigen. Wie es sich nach der Bergung herausstellte, hatte er sich lediglich leichte Verletzungen beim Sturz zugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell