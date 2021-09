Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrugsversuch durch "Falschen Polizeibeamten" (05.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Betrugsversuch durchschaut hat eine 74-Jährige am Sonntagabend gegen 22 Uhr. Die Frau erhielt einen Anruf eines angeblichen Beamten des Kriminalpolizei Villingen, der behauptete, dass eine Tasche mit der Adresse der Angerufenen aufgefunden worden sei. Die Seniorin zeigte kein Interesse an einer Unterhaltung und beendete das Telefonat. Der Kriminelle blieb hartnäckig und versuchte es wenige Minuten darauf nochmals bei der Frau, die erneut einfach auflegte. Die Seniorin verhielt sich auch weiter völlig richtig: sie wartete nach dem Auflegen einen Moment, nahm erst dann den Hörer wieder ab und rief die örtliche Polizei an.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und empfiehlt, sich genau so zu verhalten, wie das vermeintliche Opfer: beenden Sie das Gespräch, warten Sie einige Minuten und rufen dann die örtliche Polizei oder nahestehende Verwandte oder Bekannte an. Weitere Tipps und Hinweise gibt es auf den Seiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell