Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall verursacht und geflüchtet (05.09.2021)

Bräunlingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 10.30 Uhr, auf der Dießenhoferstraße. Ein Unbekannter streifte einen vor dem Haus Nummer 11 geparkten Mercedes C 220 und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden an der Heckstoßstange in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

