POL-OH: Fensterscheibe durch Kugel beschädigt

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Derzeit ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus in der Petersberger Straße. Unbekannte Täter haben am Sonntag (15.08.), gegen 12 Uhr, die Fensterscheibe im zweiten Obergeschoss mit einer drei bis vier Millimeter große Kugel beschädigt. Auf welche Weise es zur Beschädigung kam, ist derzeit noch völlig unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

