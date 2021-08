Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Elektrokabel von Firmengelände gestohlen

Neuhof - Am Freitagmittag (13.08.) fiel auf, dass Unbekannte in den Tagen zuvor in eine Firma in der Schachtstraße eingebrochen waren und Elektrokabel gestohlen hatten. Die Täter überwanden dazu zwei Zäune, um auf das Werksgelände zu gelangen. Dort trugen sie Kabeltrommeln in den Bereich des Lützbaches, rollten die Kabel ab und stahlen diese. Die Trommeln ließen die Täter zurück.

Dieseldiebstahl - Container aufgebrochen

Fulda/Malkes - Unbekannte stahlen zwischen Samstagmorgen (14.08.) und Montagabend (15.08.) eine größere Menge Diesel aus dem Tank eines auf einem Firmengelände in der Werner-von-Siemens-Straße abgestellten Lkws der Marke DAF. Außerdem brachen die Täter zwei Container auf. Ob aus diesen etwas entwendeten wurde, ist noch nicht bekannt.

Aufbruch mehrerer Pkw

Neuhof - Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (17.08.) mehrere Pkw auf und entwendeten Wertgegenstände. In allen Fällen schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein. In Flieden gingen sie Fahrzeuge in der Fritz-Tölle-Straße und der August-Neidert-Straße an. Außerhalb von Neuhof wurden Autos an einem Wanderparkplatz im Gieseler Wald an der L 3206 Ziel der Autoaufbrecher. Die Fahrzeuge waren auf teils öffentlichen und teils privaten Parkplätzen abgestellt worden. Die Unbekannten erbeuteten Diebesgut und hinterließen Sachschaden im Wert mehrerer hundert Euro.

