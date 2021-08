Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autokennzeichen gestohlen - Schockanruf - Trickbetrug - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - In Keller eingebrochen - Motorrad gestohlen - Brennender Lkw

Fulda (ots)

Autokennzeichen gestohlen

Künzell - Zwischen Donnerstagnachmittag (12.08.) und Freitagmorgen (13.08.) stahlen Unbekannte in der Pommernstraße die Autokennzeichen FD-VT 8800 eines grauen VW Golfs. Das Auto stand auf einem Parkplatz an der Straße vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schockanruf - Versuchter Trickbetrug

Hünfeld - Am Freitag (13.08.) gaben sich Unbekannte gegenüber einer 85-Jährigen aus Hünfeld als Polizeibeamte aus. Die Schwindler täuschten vor, dass die Enkelin der Frau einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen Kaution bei der Polizei entlassen werden könne. Während des Telefonats gaben sich die Betrüger als Polizisten und Rechtsanwälte aus. Durch geschickte Gesprächsführung brachten sie die 85-Jährige dazu, zur Bank zu gehen, um die geforderte Summe abzuheben. Einem aufmerksamen Bankmitarbeiter fiel der Betrugsversuch auf, bevor die Hünfelderin einen Vermögensschaden erlitt.

Nur einige Stunden später wurden im Landkreis Fulda weitere Bürgerinnen und Bürger von Betrügern mit einer ähnlichen Masche telefonisch kontaktiert. Glücklicherweise wurden auch dieser Versuche frühzeitig erkannt, sodass kein Schaden eintrat.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenzell - Unbekannte versuchten am Freitag (13.08.), zwischen 10 Uhr und 15:30 Uhr, von außen in einen Geräteraum eines Einfamilienhauses in der Fuldaer Straße einzubrechen. Als dies misslang, flüchteten die Täter ohne Diebesgut und hinterließen 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Keller eingebrochen

Fulda - Unbekannte brachen zwischen dem 1. August und dem 14. August auf unbekannte Weise in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße ein und stahlen Handwerkergeräte, Elektroartikel und Kleidungsstücke im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorrad gestohlen

Petersberg - Zwischen Freitagmittag (13.08.), 13 Uhr und Sonntagmittag (15.08.), 14:30 Uhr stahlen Unbekannte im Weiherweg ein Motorrad der Marke Harley-Davidson (FD-OS 2). Das schwarze Krad war auf einem Parkplatz Höhe des Schwimmbades im Weiherweg abgestellt worden und hatte einen Wert von 13.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brennender Lkw

Petersberg - Am Sonntagabend (15.08.), gegen 19:30 Uhr, fing ein Lkw der Marke Mercedes in einer Feldgemarkung in der Nähe der K 6 Feuer. Der 66-jährige Fahrer nutzte das Fahrzeug im Rahmen von Erntearbeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen entzündete sich in diesem Zusammenhang unter dem Lkw gesammeltes Stroh durch die Hitze der Abgasanlage. Das Feuer griff in der Folge auf das Fahrzeug über, welches vollständig ausbrannte. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise aus dem Fahrzeug retten und bleib unverletzt. Durch das Feuer wurde der Kunststofftank des Lkws zerstört, sodass Dieselkraftstoff austrat, auf das angrenzende Feld lief und zum Teil verbrannte. Das Feuer griff auf das zum Teil abgeerntete Weizenfeld über, konnte jedoch durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Neben dem Lkw war ein Traktor mit Anhänger auf dem Feld abgestellt, welcher mit mehreren Tonnen Weizen beladen war. Durch das Feuer wurden Teile der Anhängerdeichsel sowie des Traktors beschädigt. Der Asphaltbelag unter dem ausgebrannten Lkw wurde durch die Hitzeentwicklung zum Teil gehoben. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 35.000 Euro geschätzt.

