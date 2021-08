Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Haustür eingetreten

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagmittag (13.08.) und Samstagmorgen (14.08.) Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Straße "Grabbrunnen", indem sie die Wohnungstür eintraten. Sie entwendeten einen auf dem Tisch stehenden Laptop im Wert von rund 60 Euro und warfen Eier an die Wände. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von rund 150 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

