POL-LG: ++ Geräteschuppen von Kindergarten aufgebrochen ++ Eingangstür durch Feuer beschädigt ++ volltrunken mit Transporter unterwegs - Unfall "gebaut"? ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Telefonladen

Am 05.07.21, gegen 02.55 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Telefonladen in der Große Bäckerstraße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts, jedoch entstand Sachschaden von geschätzten 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Am 04.07.21, zwischen 17.50 und 19.00 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter gegen den Fahrradträger eines Audi Q5, der in der Moorchaussee auf einem Parkplatz Golfplatz abgestellt war. Durch den Anstoß wurde der Fahrradträger gegen das Heck des Audi gedrückt. Es entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Zusammenstoß jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Lüneburg - Pedelec gestohlen

Am 05.07.21, zwischen 01.00 und 09.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter ein graues Pedelec der Marke Pegasus, welches in einem Fahrradständer in der Soltauer Straße abgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auch mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Wittorf - volltrunken mit Transporter unterwegs - Unfall "gebaut"?

Im Papenkamp wurde am frühen Montagmorgen, 05.07.21, der 37 Jahre alte Fahrer eines Ford Transits von der Polizei kontrolliert. Der Transporter wies einen offenbar frischen Unfallschaden auf, für den der aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg stammende Fahrer keine Erklärung hatte. Bei der Kontrolle gegen 05.40 Uhr wurde festgestellt, dass der Fahrer des Ford unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,59 Promille. Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Eingangstür durch Feuer beschädigt

Zwischen dem 02.07.21, 15.00 Uhr, und dem 03.07.21, 17.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße Müggenburg durch Feuer. An der Tür entstand Sachschaden von ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Wrestedt - Pkw aufgebrochen

Unbekannte Täter schlugen von einem VW, der in der Lindenstraße abgestellt war, eine Seitenscheibe ein. Die Tat ereignete sich zwischen dem 03.07.21, 19.00 Uhr, und dem 04.07.21, 19.20 Uhr. Aus dem Pkw wurde eine schwarze Strickjacke gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wrestedt, Tel.: 5802/987150, entgegen.

Suderburg - Geräteschuppen von Kindergarten aufgebrochen

Zwischen dem 02.07.21, 17.00 Uhr, und dem 05.07.21, 07.00 Uhr, brachen unbekannte Täter zwei Geräteschuppen auf dem Gelände eines Kindergartens in der Straße Am Kindergarten auf. Die Täter holten u.a. ein Bobby Car und andere Gegenstände aus den Schuppen und warfen mit den Gegenständen herum. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei den Tätern um Jugendliche handeln. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel.: 05826/958970, entgegen.

