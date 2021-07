Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Pkw-Fahrer wollte Hilfe leisten - Auffahrunfall ++ Pkw beschädigt - Scheibe eingeschlagen - Katze in Pool geworfen ++ bei Geldwechsel betrogen ++ ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Anzeige gegen Exhibitionisten

Gegen einen 76 Jahre alten Tatverdächtigen aus dem Landkreis Harburg hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet, da er im dringenden Verdacht steht am Mittwochnachmittag im Pieperweg u.a. vor einer 21 Jahre alten Frau sein Geschlechtsteil entblößt hat. Die 21-Jährige rief umgehend die Polizei, woraufhin die Personalien des 76-Jährigen festgestellt werden konnten. Laut der Zeugin sind auch zwei bislang noch unbekannte Kinder unfreiwillige Zeugen der Tathandlung geworden. Hinweise zu den Kindern oder weiteren Zeugen nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - versuchter Einbruch

Zwischen dem 29. und 30.06.21 haben unbekannte Täter versucht in ein Café in der Uelzener Straße einzubrechen. Die Täter machten sich an den Fenstern des Cafés zu schaffen, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten hinein. Es entstand leichter Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw zerkratzt

Der Lack eines Pkw BMW und eines VW, die in der Neuetorstraße abgestellt waren, wurden von unbekannten Tätern am 30.06.21, zwischen 14.00 und 14.15 Uhr, derart zerkratzt, dass Sachschäden von ca. 3.000 Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - volltrunkener Fahrradfahrer

Im Rahmen von Streitigkeiten am späten Abend des 30.06.21 in einem Restaurant in der Bleckeder Landstraße wurde bekannt, dass ein augenscheinlich betrunkener 48 Jahre alter Lüneburger zuvor mit dem Fahrrad dorthin gefahren ist. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Der ursprüngliche Streit war entstanden, da der 48-Jährige keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, als er die Lokalität betrat.

Lüneburg - Pedelec gestohlen

In der Nacht zum 01.07.21 stahlen unbekannte Täter ein graues Pedelec der Marke Fischer, welches in der Berta-von-Suttner-Straße abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw-Fahrer wollte Hilfe leisten - Auffahrunfall

Am 30.06.21, gegen 12.50 Uhr, befuhr ein 64-Jähriger mit einem Skoda die Bockelmannstraße von der Erbstorfer Landstraße kommend in Richtung stadteinwärts. Als der Skoda-Fahrer beobachtete, dass auf dem linksseitigen Radweg eine Fahrradfahrerin stürzte, wollte er Erste Hilfe leisten. Der 58-Jährige Fahrer eines nachfolgenden Pkw BMW hatte den Unfall ebenfalls gesehen, war hierdurch einen kurzen Moment abgelenkt und bemerkte zu spät, dass der Skoda-Fahrer stark abgebremst hatte. Es kam zu einem Auffahrunfall bei dem der 64-Jährige und eine 45-Jährige jeweils leicht verletzt wurden. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 12.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - bei Geldwechsel betrogen

Erst jetzt wurde bekannt, dass zwei unbekannte Täter am 23.06.21 durch Geldwechselbetrug in einem Geschäft in der Lange Straße mehrere hundert Euro erlangt haben. Die Täter hatten das Geschäft betreten und einer der Täter hatte mit der Verkäuferin das Gespräch in Englischer Sprache gesucht. Angeblich kam er aus dem Ausland und hatte Geldscheine wechseln wollen. Die Täter lenkten durch ihr Gebaren die Angestellte in dem Geschäft derart ab, dass es ihnen gelang mehrere hundert Euro Bargeld einzustecken. Die Tat wurde erst später bemerkt, als die Täter das Geschäft bereits wieder verlassen hatten. Beide Täter sahen Südeuropäisch aus, hatten eine dunkle Hautfarbe, und waren groß und kräftig gebaut. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Dannenberg - nach Unfall leicht verletzt

Am 30.06.21, gegen 14.45 Uhr, befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Daimler die Kolberger Allee in Richtung Delelangring. An der Einmündung Breslauer Straße übersah die Daimler-Fahrerin den Seat einer 58-Jährigen, die von rechts aus der bevorrechtigten Breslauer Straße einbog. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Seat-Fahrerin leicht verletzt wurde. Sowohl der Daimler als auch der Seat waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt, dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen.

Uelzen

Suderburg - Pkw beschädigt - Scheibe eingeschlagen - Katze in Pool geworfen

Am 30.06.21, gegen 22.05 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Wohnhauses im Heidekamp ein. Weiterhin beschädigten die Täter einen VW, der an dem Haus abgestellt war und warfen eine Katze in den Pool auf dem betroffenen Grundstück. Ein Zeuge rettete die Katze aus dem Pool und rief bei der Polizei an. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf ca. 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel.: 05826/958970, entgegen.

Uelzen - Brillendieb lässt Rucksack zurück

Ein unbekannter Täter hat am Spätnachmittag des 30.06.21 versucht in einem Brillengeschäft in der Bahnhofstraße mehrere Brillen im Wert von ca. 1.500 Euro zu entwenden. Die Tat ereignete sich gegen 17.15 Uhr. Eine in dem Geschäft angestellte Mitarbeiterin hatte den Dieb jedoch bemerkt, der versucht hatte sich unauffällig in Richtung des Bahnhofs zu bewegen. Als der Täter die Zeugin bemerkte, warf er einen blauen Rucksack, in dem sich die gestohlenen Brillen befanden weg und flüchtete. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- südländische Erscheinung, - ca. 170 cm groß, - dunkle, kurze Haare,

bekleidet u.a. mit einem dunklen T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930-215, entgegen.

Uelzen - Zusammenstoß an Fußgängerüberweg

Am 30.06.21, gegen 15.00 Uhr, befuhr eine 18-Jährige mit einem Opel die Ringstraße und wollte nach links in die Veerßer Straße einbiegen. Zeitgleich überquerte eine 20 Jahre alte Fußgängerin den Fußgängerüberweg an der Einmündung Veerßer Straße/ Ringstraße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin. Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell