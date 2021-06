Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wohnung durchsucht - Polizei stellt Waffen sicher ++ Geldbörsen gestohlen - Polizei warnt vor Taschendieben ++ ins Schleudern geraten - leicht verletzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Geldbörsen gestohlen - Polizei warnt vor Taschendieben

Nahezu täglich werden bei der Polizei Geldbörsendiebstähle angezeigt, wobei die Diebstähle häufig in oder vor Einkaufsmärkten stattfinden. Am 29.06.21, gegen 11.40 Uhr, stahlen vermutlich zwei Täterinnen einer 51-Jährigen die Geldbörse aus der Handtasche. Die 51-Jährige hielt sich zur Tatzeit in einem Discounter in der Straße Am Alten Eisenwerk auf. Die Handtasche hatte die im Einkaufswagen abgelegt. In der Geldbörse befanden sich persönliche Papiere und mehrere hundert Euro Bargeld. Am Samstag, 26.06.21 wurden bei der Polizei diverse Taschendiebstähle angezeigt, die sich in der Lüneburger Innenstadt ereignet hatten. Meist wurden Geldbörsen aus mitgeführten Handtaschen oder Rucksäcken gestohlen, die für einen kurzen Moment aus den Augen gelassen wurde. Einige der Taschen bzw. Rucksäcke wurden nicht vor am Körper getragen, in einem Fall hing die Tasche an einem Rollator. Die Polizei rät noch einmal ausdrücklich dazu Geldbörsen in möglichst verschlossenen Innentaschen der Kleidung mitzuführen bzw. Handtaschen vorne am Körper zu tragen. Täter bzw. Täterinnen gehen geschickt und häufig mit mehreren Personen vor; rempeln die späteren Geschädigten an bzw. lenken sie ab. Auch beim Einladen der Einkäufe in einen Pkw greifen die Täter häufig zu, beispielweise wenn die Handtasche kurz auf dem Autodach abgelegt wurde. Schließen Sie auch in der kurzen Zeit, in der Sie den leeren Einkaufswagen zurückbringen, ihren Pkw unbedingt ab. In vereinzelten Fällen, in denen der Pin von Scheck- oder Kreditkarte in der gestohlenen Geldbörse "versteckt" wurde, hoben die Täter kurz nach dem Diebstahl mehrere hundert Euro vom Konto einer Betroffenen ab. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - Betrunkener greift Verkäuferin an

Ein 27 Jahre alter, erheblich alkoholisierter Täter hat am 29.06.21, gegen 18.05 Uhr, in einem Einkaufsmarkt eine 18 Jahre alte Verkäuferin angegriffen. An der Kasse war es zunächst zum Streit gekommen, in dessen Verlauf der 27-Jährige die Verkäuferin zu Boden rang und sie würgte. Einer Mitarbeiterin gelang es den 27-Jährigen zu beruhigen, der sich zunächst entfernte. Polizeibeamte konnten ihn in der Nähe jedoch antreffen und seine Personalien feststellen. Es wurde ein Strafverfahren gegen den 27-Jährigen eingeleitet.

Lüneburg/ Vögelsen - unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss unterwegs

Den 25 Jahre alten Fahrer eines Daimler kontrollierten Polizeibeamte am 30.06.21, gegen 01.50 Uhr, in Häcklingen. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den Polizeibeamten auf, dass es im Pkw nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest des 25-Jährigen ergab einen Wert von 0,72 Promille. Dem Daimler-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Ebenfalls am Mittwoch, gegen 03.00 Uhr, wurde ein 30-jähriger VW-Fahrer in der Lüneburger Straße in Vögelsen von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten eine Beeinflussung durch Drogen bei dem VW-Fahrer fest. Ein Urintest reagierte positiv auf THC und Amphetamine. Dem 30-Jährigen wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - in Kindergarten und Mensa eingedrungen

Eine Blutooth-Musikbox und etwas Münzgeld wurde in der Nacht zum 30.06.21 aus einem Kindergarten in der Schützenstraße gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Kindergarten und nahmen das Geld und die Musikbox mit. Der entstandene Schaden liegt unter 50 Euro. In der gleichen Nacht drangen Unbekannte auch in die Mensa einer Schule in der Theodor-Heuss-Straße ein. Die Täter stahlen Süßigkeiten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Reinstorf - mit Sattelschlepper kollidiert - 16.000 Euro Sachschaden

Am 29.06.21, gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger mit einem Renault Master die B216 von Horndorf in Richtung Barendorf. Als der Renault-Fahrer mit dem Lkw aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet, kam es zu einer seitlichen Berührung eines entgegenkommenden Sattelzuges Daimler. Hierdurch wurde u.a. der linke Außenspiegel des Renault abgerissen. Der Spiegel schlug in die Front eines Lkw Scania ein, der hinter dem Daimler ebenfalls in Richtung Horndorf fuhr. Die drei Fahrer blieben unverletzt, jedoch entstanden Sachschäden von ca. 16.000 Euro bei dem Unfall.

Lüneburg - Wohnung durchsucht - Polizei stellt Waffen sicher

Wie von hier berichtet, kam es bereits in der Nacht zum 11.03.21 am St.-Stephanus-Platz zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen sechs Männern, bei denen zwei der Beteiligten jeweils leicht verletzt wurden. Im Raume stand, dass u.a. ein an der Schlägerei beteiligter einen Elektroschocker besäße und bei der Auseinandersetzung u.a. ein Baseballschläger zum Einsatz gekommen sei. Im Zuge der Ermittlungen, die das Fachkommissariat 1 beim Zentralen Kriminaldienst führte, wurde beim Amtsgericht Lüneburg ein Beschluss zur Durchsuchung einer Wohnung in der Theodor-Heuss-Straße erwirkt. Bei der Durchsuchung am 30.06.21 wurden u.a. zwei Elektroschocker und zwei Teleskopschlagstöcke aufgefunden und sichergestellt. Zudem stellten die eingesetzten Beamte mehrere Säcke voll Bekleidung im Wert von mehreren tausend Euro sicher, bei der es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Die Ermittlungen dauern an. Entsprechende Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei und des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet.

Bleckede - Sucheinsatz nach Hinweis auf ein verletztes Mädchen - Maßnahmen erbrachten bis dato keine Hinweise - strafrechtlicher Hintergrund unwahrscheinlich - "Wer kann Hinweise geben?"

Zu einer nächtlichen Personensuche nach einem möglicherweise verletzten Mädchen rückten mehr als 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bleckede und Breetze, der DRK-Rettungshunde und der ASB-Drohne in den Nachtstunden zum 30.06.21 im Bereich Bleckede aus. Ein Hinweisgeber hatte gegen 01:45 Uhr in der Wendischthuner Straße ein Mädchen im Kindesalter mit pinken T-Shirt (mit Glitzerschmetterling) und weißen Turnschuhen wahrgenommen. Das Mädchen soll im Gesicht geblutet haben und lief nach Ansprechen über den Deich davon. Die Einsatzkräfte suchten noch in der Nacht großflächig den Bereich ab, fanden jedoch keine Hinweise bzgl. des Mädchens. Auch Ermittlungen in den heutigen Morgenstunden konnten den Sachverhalt nicht aufhellen. Die Polizei hat aktuell keinen Hinweis auf Straftaten. Parallel sind keine vermissten oder abgängigen Kinder in der Region bekannt und auch Ermittlungen im schulischen Umfeld von Bleckede erbrachten bis dato keinen Hinweis auf verletzte oder "fehlende" Kinder. Die Polizei hält einen strafrechtlichen Hintergrund aktuell für unwahrscheinlich, prüft den Sachverhalt jedoch weiter und bittet mögliche Hinweisgeber, sich mit der Polizei in Bleckede, Tel. 05852-95117-0, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Windschutzscheibe von Pkw beschädigt

Die Windschutzscheibe eines in der Karl-Schultz-Straße abgestellten Pkw Fiat Punto beschädigten Unbekannte in den Abendstunden des 29.06.21. Es entstand zwischen 17:00 und 20:00 Uhr ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 41 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 29.06.21 in der Königsberger Straße. Bei der Kontrolle des Fahrers gegen 12:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf Kokain und Amphetamin verlief positiv. Parallel wurde der Konsum eingeräumt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Wrestedt - ins Schleudern geraten - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 59 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf in den Nachmittagsstunden des 29.06.21 bei einem Verkehrsunfall im Bokeler Weg. Die VW-Fahrerin war gegen 16:15 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg infolge Unachtsamkeit nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen gekommen, lenkte gegen und verunfallte. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

Den Pkw-Verkehr kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 30.06.21 in der Innenstadt, u.a. Mauerstraße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt zehn Gurt- und Handyverstöße. Weitere Kontrollen folgen ...

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell