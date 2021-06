Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ tragischer Unglücksfall - vom Heuwagen gestürzt - verstorben ++ auf Kreisstraße abgebogen - Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte ++ auf Baustelle "rumgesaut" ++ brennender Altpapiercontainer ++

Lüneburg (ots)

Presse - 29.06.2021 ++

Lüneburg

Deutsch Evern - 92 Jahre alter Vermisster aufgefunden

Seit dem frühen Montagabend, 28.06.21, war der 92 Jahre alte Siegfried P. aus Deutsch Evern vermisst worden. Die Polizei hatte u.a. mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers aus Hannover nach dem Vermissten gesucht. Der 92-Jährige wurde am Dienstagmorgen von einer Anwohnerin auf einem Grundstück in der Georg-Soltwedel-Straße entdeckt. Der Senior war ansprechbar und es ging ihm gut. Suchmaßnahmen wurden daraufhin entsprechend eingestellt.

Lüneburg - gegen Pkw gefahren und geflüchtet

Zwischen dem 27.06.21, 22.00 Uhr, und dem 28.06.21, 20.00 Uhr, stieß ein Unbekannter gegen einen Pkw BMW, der in der Straße Am Neuen Felde geparkt stand. An dem BMW entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um einen Fahrradfahrer gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Scharnebeck - Fahrrad von Grundstück gestohlen

Ein blau graues Alu-Damenfahrrad, welches auf einem Grundstück in der Adendorfer Straße abgestellt war, wurde von unbekannten Tätern am 28.06.21, zwischen 10.00 und 11.30 Uhr, gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Melbeck - auf Baustelle "rumgesaut"

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 29.06.21 eine Baustelle in der Ebstorfer Straße betreten und dort mehrere Dachabläufe mit Bauschaumkleber verunreinigt. Die Tat ereignete sich zwischen 16.00 und 06.00 Uhr. Die Täter verursachten Sachschäden von ca. 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, entgegen.

Adendorf - brennender Altpapiercontainer

Am Montagabend, 28.06.21, gegen 21.05 Uhr, wurde entdeckt, dass es aus einem Altpapiercontainers qualmte, der auf einem Parkplatz in der Nähe des Freibades im Scharnebecker Weg aufgestellt ist. Die Feuerwehr löschte den Brand. Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Lüneburg - Jugendliche mit Kleinkraftrad unterwegs - Drogeneinfluss hat sich nicht bestätigt

Wie von hier berichtet wurden zwei 15 bzw. 14 Jahre alte Jugendliche in den Nachtstunden zum 31.05.21 von einer Polizeistreife kontrolliert, nachdem mit einem Kleinkraftrad ohne Licht und Kennzeichen versuchten hatten vor einer Streifenwagenbesatzung zu flüchten. Die Polizei konnte die Jugendlichen aus dem Landkreis Lüneburg im Umfeld der Ilmenaustraße nach einer Flucht zu Fuß stellen und kontrollieren. Der 15 Jahre alte Fahrer des Kleinkraftrades ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war das Kleinkraftrad nicht zugelassen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Verdacht, dass die Jugendlichen unter Drogeneinfluss standen, hat sich hingegen nicht bestätigt.

Lüneburg - Fahrradfahrerin weicht Fußgängen aus und verunfallt - Zeugen gesucht

Am 29.06.21, gegen 09.15 Uhr, befuhr eine 16-Jährige den rechtsseitigen Fahrradweg entlang der Dahlenburger Landstraße in Richtung stadteinwärts. Drei unbekannte Fußgänger, die in entgegengesetzte Richtung unterwegs waren, wollten in Höhe der Bushaltestelle "Pulverweg Süd" eine vor ihnen herlaufende Personengruppe passieren und betraten den Fahrradweg. Um einen Zusammenstoß mit den Fußgängern zu vermeiden, wich die Radfahrerin aus und stieß gegen einen Laternenmast. In Folge stürzte die Jugendliche und verletzte sich leicht. Weiterhin entstand Sachschaden an dem Fahrrad. Die Fußgänger, es handelte sich um drei Männer, setzten ihren Weg fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern oder ihre Personalien zu hinterlassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Schnega - tragischer Unglücksfall - vom Heuwagen gestürzt - verstorben

Zu einem tragischen Unglücksfall kam es in den Abendstunden des 28.06.21 auf einem Gelände im weiteren Bereich Schnega. Nach derzeitigen Ermittlungen war eine 59-Jährige bei Arbeiten gegen 18:30 Uhr von einem Heuwagen aus gut 4,50 Meter Höhe gestürzt und erlitt vermutlich einen Genickbruch. Die Polizei war vor Ort und beschlagnahmte den Leichnam. Die weiteren Ermittlungen bzgl. der Umstände dauern an.

Uelzen

Ebstorf, OT. Altenebstorf - auf Kreisstraße abgebogen - Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte

Zum Teil schwere Verletzungen erlitt zwei Pkw-Fahrer in den Morgenstunden des 29.06.21 auf der Kreisstraße 23 zwischen Altenebstorf und Allenbostel. Ein 54 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler wollte gegen 07:30 Uhr vom Waldweg einer Wochenendsiedlung nach links auf die Kreisstraße abbiegen und übersah dabei einen von links kommenden Pkw VW Tiguan einer 49-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 24.000 Euro.

Stoetze - Kollision - zwei Verletzte

Die Vorfahrt eines auf der Bundesstraße 191 überholenden Pkw VW Touran aus dem Landkreis Gifhorn missachtete ein 80 Jahre alter Fahrer eines Pkw Citroen in den Mittagsstunden des 28.06.21. der Senior war gegen 11:00 Uhr vom Gemeindeverbindungsweg Bankewitz auf die Bundesstraße eingebogen. Der 80-Jährige sowie der 30 Jahre alte Fahrer des VW erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.000 Euro.

Uelzen - unter Alkoholeinfluss unterwegs

Einen 40 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 29.06.21 auf der Bundesstraße 4, da dieser deutliche Fahrauffälligkeiten zeigte. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Landkreis Harburg stellten die Beamten bei diesem gegen 02:30 Uhr einen Alkoholwert von 1,03 Promille fest. Im Rahmen des Strafverfahrens wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Wrestedt - Verbrennungen durch Ölbrand in Topf

Schwerste Verletzungen an Händen und Füßen erlitt ein 25 Jahre alter Bewohner in den späten Abendstunden des 28.06.21 in einer Unterkunft in der Esterholzer Straße. Ein Topf mit Öl hatte gegen 22:15 Uhr auf einem Herd Feuer gefangen. Der Mann nahm den Topf vom Herd und warf diesen durch die offene Terrassentür und erleidet dabei die Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik gebracht.

