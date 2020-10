Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (14.10.2020)

Konstanz (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer im Bereich der Einmündung Hardtstraße und Karlsruher Straße ist ein 27-jähriger Biker am Mittwochnachmittag leicht verletzt worden. Ein 37 Jahre alter Fahrer eines VW Touran bog gegen 13 Uhr von der Karlsruher Straße nach links auf die Hardtstraße ab. Hierbei übersah der Autofahrer den von rechts auf der Hardstraße nahenden Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Beim folgenden Sturz zog sich der Radler leichte Verletzungen zu und musste sich später in ärztliche Behandlung begeben. An den beiden Fahrzeugen entstand rund 500 Euro Sachschaden.

