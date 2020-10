Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Brand eines Autos - Zeugenaufruf (14.10.2020)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Mittwoch gegen 2 Uhr hat ein 52-jähriger Busfahrer bei der Vorbeifahrt ein in der Radolfzeller Straße vor einem Mehrfamilienhaus abgestelltes, brennendes Auto bemerkt. Mit Hilfe eines Feuerlöschers aus dem Bus konnte er den Brand löschen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von über 12.000 Euro. Die Polizei hat hinsichtlich der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die in der Nacht auf Mittwoch zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr im Bereich Radolfzeller Straße/Mühlenweg Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

