POL-LG: ++ ohne Führerschein unterwegs - Unfall "gebaut" ++ Wassermotorräder/ Jet-Skis auf der Elbe - Wasserschutzpolizei ahndet Verstöße ++ Scheibe eingeworfen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Scheibe eingeworfen

Unbekannte Täter warfen zwischen dem 01.07.21, 17.00 Uhr, und dem 02.07.21, 07.50 Uhr, eine Fensterscheibe einer Firma im Pulverweg ein. Die Täter gelangten in die Räumlichkeiten der Firma und stahlen dort zwei Mobiltelefone und ein Headset. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Einbruch in Lagerhalle

Am 01.07.21, gegen 14.00 Uhr, stellte ein Zeuge fest, dass Unbekannte in eine Lagerhalle eines Möbelhauses in der Artlenburger Landstraße eingebrochen sind. Die Täter hatten eine Tür aufgehebelt, aus der Halle jedoch vermutlich nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Lüneburg - Pkw aufgebrochen

Bereits in der Nacht zum Mittwoch, 30.06.21, brachen unbekannte Täter einen VW auf, der in der Straße An der Roten Bleiche abgestellt war. Aus dem VW stahlen die Täter eine Musikbox. Zwischen dem 01.07.21, 16.30 Uhr, und dem 02.07.21, 07.35 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines VW ein, der auf einem Schotterparkplatz in der Straße Hinter der Saline abgestellt war. Aus dem VW wurde Bargeld gestohlen. Der entstandenen Schäden belaufen sich in beiden Fällen auf jeweils mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw zerkratzt

Am 01.07.21, zwischen 17.00 und 18.00 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter den Lack eines Nissans und eines Audis, die in der Straße Beim Benedikt abgestellt waren. Später am Donnerstagabend, gegen 21.40 Uhr, wurden Sachbeschädigungen an drei weiteren Pkw unterschiedlicher Marken angezeigt, die ebenfalls Beim Benedikt geparkt standen. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Wassermotorräder/ Jet-Skis auf der Elbe - Wasserschutzpolizei ahndet Verstöße

Seit Saisonbeginn im Mai, hat die Wasserschutzpolizei auf der Elbe unzählige Wassermotorräder/ Jet-Skis kontrolliert und Verstöße ahnden müssen.

Am Sonntag, 27.06.21 wurde z.B. ein 66-Jähriger von der Wasserschutzpolizei kontrolliert, nachdem er mit hoher Geschwindigkeit im Zickzack-Kurs die Elbe befuhr. Am 25.06.21, gegen 18.40 Uhr, war im Bereich Hohnstorf/ Elbe ein 20-Jähriger aufgefallen, da er mit einem Wassermotorrad in "sportlich ambitionierter" Fahrweise die Elbe mit hoher Geschwindigkeit befuhr und zwischen beiden Ufern hin und her pendelte. Hierbei fuhr der 20-Jährige auch mit hoher Geschwindigkeit auf den Anleger für Fahrgastschiffe zu und sorgte beim Abdrehen dafür, dass dieser komplett überspült wurde.

Bis 15 PS dürfen die Gefährte auf Bundeswasserstraßen auch ohne einen Binnengewässer- bzw. Sportbootführerschein gefahren werden, jedoch gibt es einige Regeln, gegen welche die Fahrer immer wieder verstoßen. So dürfen die Wassermotorräder nur auf ausgewiesenen Strecken gefahren werden, ein Geradeauskurs muss erkennbar sein, Wanderfahrten sind erlaubt und sie sind als Zugfahrzeug für Wasserski auf Wasserski-Strecken zugelassen.

Die Wasserschutzpolizei kündigt für das kommende Wochenende weitere Kontrollen in den neuralgischen Bereichen an. Die Fahrer der Wassermotorräder müssen ggf. mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren und damit verbunden einem Bußgeld rechnen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - ohne Führerschein unterwegs - Unfall "gebaut"

Am 01.07.21, gegen 13.10 Uhr, kam es in der Lange Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger, in Geestacht wohnender Daimler-Fahrer hatte mit seinem Transporter in der Lange Straße an einer Einmündung zurückgesetzt und war gegen einen hinter ihm stehenden VW Touran einer 64-Jährigen gestoßen. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von geschätzten 1.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme legte der 24-Jährige einen totalgefälschten Führerschein vor. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Lübbow - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 02.07.21, gegen 07.15 Uhr, befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Hauptstraße aus Richtung Salzwedel kommend in Richtung Lüchow. Ein 64-jähriger Opel-Fahrer fuhr zeitgleich von einem Grundstück. Als der Opel-Fahrer den Radweg kreuzte, übersah er die Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 21-Jährige leicht verletzt wurde. An Opel und Fahrrad entstanden leichte Sachschäden.

Uelzen

Uelzen - kein Führerschein - Weiterfahrt untersagt

Am 01.07.21, gegen 23.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Klein Bünstorfer Straße den 34 Jahre alten Fahrer eines Skoda. Da der Skoda-Fahrer bei der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen konnte wurde er belehrt, dass er, sollte er nicht im Besitz einer Führerscheins sein, nicht weiterfahren dürfte. Der 34-Jährige setzte die Fahrt nach der Kontrolle fort. Da sich später herausstellte, dass er keinen Führerschein hat, wurden zwei Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

