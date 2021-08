Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Festnahme von drei PKW-Dieben nach kurzer erfolgloser Flucht

Am Sonntag, den 15.08.2021 um 07:00 Uhr fiel einem Ehepaar aus Hannover auf der BAB 7, zwischen Kassel und dem Kirchheimer Dreieck ein verdächtiger PKW mehrmals auf. Dieser hatte ebenfalls ein hannoveraner Kennzeichen. Der Fahrer fuhr deutliche Schlangenlinien. Der Zeuge meldete sich zuerst beim Polizeipräsidium in Nordhessen. Eine Fahndung im dortigen Bereich verlief zunächst erfolglos. Durch eine Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld konnte das Fahrzeug im Bereich des Kirchheimer Dreieckes angetroffen werden. Die Kontrolle sollte in einer Parkbucht am Ende des "Klebaer Berges" sattfinden.

Eine mittlerweile durchgeführte Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass der Citroen C5 am Vortag in Hannover entwendet wurde. Als die vorgesehene Kontrollstelle angefahren werden sollte, wendete der PKW und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit über einen Waldweg, der parallel zur BAB verläuft zunächst in Richtung Ortslage Kleba. Die Streife rechnete jedoch mit einem solchen Manöver und nahm die sofortige Verfolgung auf. Nach ca. 100 m auf dem Waldweg gabelte sich dieser. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß frontal gegen einen Baum.

Einer der drei Insassen versuchte zu Fuss die Flucht fortzusetzen. Dieser Versuch wurde jedoch wenige Meter vom Fahrzeug entfernt beendet. Der Fahrer und der Beifahrer waren nicht nur wegen des Unfalles nicht mehr in der Lage einen weiteren Fluchtversuch zu starten. Alle drei Insassen hatten offensichtlich erhebliche Mengen an Drogen konsumiert.

Die drei Insassen wurden festgenommen und durch Unterstützungskräfte zur Sachbearbeitung auf die Wache verbracht. Zum Sachverhalt passte, dass der Fahrer natürlich nicht im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnis war.

Da der Fahrer in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde durch die Staatsanwaltschaft die Vorführung bei dem Haftrichter des Amtsgerichtes Bad Hersfeld angeordnet. Die beiden Mitfahrer wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Bei dem Unfall wurden Fahrer und Beifahrer leicht verletzt. Die ärztliche Versorgung erfolgte im Klinikum Bad Hersfeld.

Im Fahrzeug wurden noch unbekannte Substanzen aufgefunden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Bornkessel, PHK

