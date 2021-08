Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am 14.08.2021 befuhr gegen 16:40 Uhr ein 19 jähriger mit seinem Motorrad die K24 von Dipperz-Finkenhain nach Wolferts. In einer Linkskurve kam er in Folge eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Fulda gebracht. Der Fahrer und der Beifahrer des Pkw wurden leicht verletzt. An dem Motorrad und dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Auffahrunfall mit -2- leichtverletzten Personen

Am 14.08.21 gegen 15:39 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 254 zwischen Maberzell und Fulda in Höhe der Tankstelle ein Auffahrunfall. Dabei fuhr eine 19 jährige aus Lauterbach auf Grund von Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Pkw eines 23 jährigen Fuldaers auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch den Aufprall wurde der Pkw des Fuldaers auf den vor ihm fahrenden Pkw eines 28 jährigen geschoben. Hierbei erlitten der 23 jährige und der 28 jährige Fahrer leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.500 Euro.

POK Schütz, Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell