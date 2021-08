Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Hünfeld (ots)

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am 14.08.2021 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 63 jähriger Motorradfahrer aus Lahntal die L3380 von Eiterfeld nach Ufhausen. Kurz nach dem Ortsausgang von Eiterfeld wollte der Motorradfahrer einen vor ihm fahrenden Ackerschlepper mit Anhänger aus Eiterfeld überholen. Während des Überholvorgangs des Krads wollte der Schlepperfahrer nach links in einen Feldweg einbiegen. Die Beleuchtungseinrichtung des Anhängers war nicht betriebsbereit, sodass der Abbiegevorgang nicht mit dem Blinker angekündigt wurde. Der Motorradfahrer konnte zwar eine seitliche Kollission mit dem Gespann verhindern, kam jedoch von der Fahrbahn ab und im Sraßengraben zu Fall. Hierbei zog er sich Verletzungen an der Wirbelsäule zu und musste stationär im Krankenhaus Bad Hersfeld behandelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell