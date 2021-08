Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Hosenfeld (ots)

In der Zeit vom 12.08.2021, 21:30 Uhr, bis 13.08.2021, 11:10 Uhr, wurde ein geparkter Pkw VW in der Petersgasse in Hosenfeld durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und beschädigt, wobei ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte bei der Polizei in Neuhof unter der Telefonnummer 06655 / 9688-0 melden.

