Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Verkehrsunfall

Philippsthal - Am Donnerstag (12.08.), gegen 13 Uhr, befuhr eine 31-jährige Fahrerin eines BMW aus Unterbreizbach die K 8 aus Richtung Unterbreizbach in Richtung Philippsthal. Eine 36-jährige Fahrerin eines Vito aus Philippsthal fuhr in entgegengesetzter Richtung. Die Fahrerin aus Unterbreizbach kam in der dortigen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und in den Gegenverkehr. Hierbei wurde eine Ampelanlage beschädigt. Die Fahrerin aus Philippsthal konnte, trotz Fahrbahnwechsels, nicht ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführerinnen sowie ein Beifahrer im BMW wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Unfall

Niederaula - Am Freitag (13.08.), gegen 0:10 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Lkw-Fahrer aus Tschechien die L 3140 aus Richtung B 62 kommend. Kurz nach der Einmündung in die Straße "Am Krammbach" wollte er wenden. Eine 22-jährige Fahrerin eines Mercedes aus Bad Driburg fuhr in gleicher Richtung direkt hinter dem Lkw. Beim Rückwärtsfahren übersah der 37-Jährige den Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Beide Personen blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

2. VB

Zusammenstoß beim Überholen

Herbstein - Am Mittwoch (11.08.), gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf die Bundesstraße von Herbstein nach Lauterbach. Im Bereich einer Kurve wollte der 25-jährige den vor ihm fahrenden Subaru Forester eines 72-jährigen Fahrers überholen. Nach dem Überholvorgang zog der 25-Jährige jedoch mit seinem Golf zu früh nach rechts und streifte den Subaru. Durch den Zusammenstoß verlor er die Kontrolle über seinen Golf, kam nachrechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort befindliche Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls, geriet der Golf ins Schleudern, rutschte über die Fahrbahn und kollidierte mit der Schutzplanke auf der Gegenfahrbahn. Bei dem Unfall blieben glücklicherweise beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 7.000 Euro.

Zusammenstoß

Schotten - Am Donnerstag (12.08), gegen 19:15 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin die Vogelsbergstraße in Richtung Gedener Straße. Im dortigen Bereich setzte die 20-jährige mit ihrem Toyota Yaris zum Wenden an. Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin erkannte das Wendemanöver zu spät und versuchte mit ihrem Mazda an dem Toyota vorbeizufahren. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich die 20-jährige leicht. Es entstand Sachschaden von 2.200 Euro.

Polizeistation Lauterbach

