Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - Eine Gaststätte in der Ziegenhainer Straße wurde am Donnerstagmorgen (12.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln an einer Tür versuchten die Einbrecher sich unbefugten Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

