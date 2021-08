Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gebäudebrand

Fulda (ots)

Erstmeldung- Am 13.08.2021 gegen 05:09 Uhr kam es in der Agnes-Huenninger-Straße 11 in Fulda zu einem Wohnhausbrand mit starker Rauchentwicklung. Mehrere Personen konnten sich selbständig aus dem Gebäude retten. Aktuell führt die Feuerwehr Rettungs- und Löscharbeiten durch. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Aktuell ist der Bereich um den Brandort weiträumig abgesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell