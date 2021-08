Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Polnischer Klein-LKW verunfallt

Am Dienstag (11.08.), gegen 5:50 Uhr, befuhr ein mit Stückgut beladener Lkw die A4 von Osten kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach musste der Fahrer nach eigenen Angaben einem Hasen ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den dortigen Grünstreifen. Der Lkw beschädigte circa 80 Meter Schutzplanke und kam schließlich etwa 20 Meter neben der Fahrbahn auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Lebensgefährlicher Transport von Pkws in Bad Hersfeld von der BAB 4 gezogen An das Bild kleiner, manchmal überladen scheinender Autotransporte haben sich die Beamten der Schwerverkehrskontrollgruppe der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld mittlerweile gewöhnt. Solange sich alles im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bewegt, sind die Kontrollen reine Routine.

- Anders eine Kontrolle am vergangenen Donnerstag (05.08.) -

Durch die Beamten wurde ein Sattelzug an der Anschlussstelle Bad Hersfeld von der Autobahn gezogen und kontrolliert. Auf der Fahrzeugkombination, die eigentlich zum Transport von Stückgut gedacht ist, waren jedoch fünf Pkws, welche normalerweise auf einen Autotransporter gehören, geladen. Da sich die Ladeflächen des Fahrzeugs nicht für den Transport der nun darauf befindlichen Ladung eigneten, hatte man selbstgebaute, lose stehende Unterstellböcke und Stahlfelgen genutzt, um die Fahrzeuge übereinanderzustapeln. Die nahezu abenteuerlich gestapelte Ladung war darüber hinaus mit Spanngurten an völlig ungeeigneten Punkten fixiert und unprofessionell gesichert. Durch die Beamten wurde der Transport daraufhin stillgelegt und die Umladung auf einen geeigneten Fahrzeugtransporter angeordnet. Insbesondere die Tatsache, dass Fahrzeuge dieses Spediteurs der Polizei in der Vergangenheit bereits mehrfach auffielen, zeigt die Notwendigkeit intensiver Kontrollen im Bereich des gewerblichen Güterverkehrs.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - In der Zeit von Montagabend (09.08.), gegen 22 Uhr, bis Dienstagnachmittag (10.08.), gegen 14 Uhr, parkte ein Linienbus einer Firma aus Neukirchen/Schwalm-Eder-Kreis in der Hünfelder Straße entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren die rechte, vordere Fahrzeugseite sowie die vordere Tür des Busses und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Verkehrsunfall - Zwei Verletzte Haunetal - Am Mittwoch (11.08.), gegen 4:50 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines BMW aus Hauneck die Burg-Hauneck-Straße und wollte an der Kreuzung nach links in die Stoppeler Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 42-jährigen Fahrer eines Mercedes aus Haunetal, der die Stoppeler Straße in Richtung Oberstoppel befuhr. Der BMW schleuderte durch den Aufprall in eine anliegende private Gartenanlage und kam dort zum Stehen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 27.400 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Auffahrunfall

Niederaula - Am Mittwoch (11.08.), gegen 15 Uhr, befuhren eine 55-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza aus Menden und ein 59-jähriger Lkw-Fahrer aus Pohlheim die B 62 aus Richtung Alsfeld kommend in Richtung Bad Hersfeld. In der Ortslage von Niederaula musste Die Frau aus Menden verkehrsbedingt halten, der Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Seat Ibiza auf. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Polizeistation Bad Hersfeld

3. VB

Straßenlaterne beschädigt - Zeugen gesucht

Alsfeld - Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Oberste Elpersweide, als er mit seinem unbekannten Fahrzeug oder Gespann beim Fahren oder Rangieren gegen eine Straßenlaterne im Wendehammer der Sackgasse stieß. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Der Schaden konnte am Montag (02.08.) festgestellt werden. Wann genau sich der Unfall ereignete ist derzeit nicht bekannt. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Parkendes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld - Am Dienstag (10.08.), gegen 11 Uhr, parkte ein 71-jähriger Mann aus Schrecksbach seinen silbernen Mercedes ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Volkmarstraße ab. Als er gegen 11:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, fielen ihm Beschädigungen linksseitig an der Heckstoßstange sowie am linken Kotflügel seines Autos auf. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte aus ungeklärter Ursache den abgestellten Mercedes und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

