POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda

Verkehrsunfall Sachschaden

Neuhof - Am Dienstag (10.08.), gegen 19.20 Uhr, befuhr ein 33-jähriger BMW-Fahrer die Kreisstraße 163 von Flieden kommend in Richtung Neuhof. Im dortigen Kurvenbereich kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den angrenzenden Straßengraben, wo er schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. An dem BMW entstand Totalschaden. Der Fahrer des Autos verletzte sich glücklicherweise nicht. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Polizeiposten Neuhof

