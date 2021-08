Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw-Scheibe beschädigt - Zelte beschädigt - Einbruch - Versuchter Diebstahl

Fulda (ots)

Lkw-Scheibe beschädigt

Burghaun - Ein Lkw-Fahrer bemerkte, während seiner Pausenzeit auf einem Rasthof an der A7, am Mittwoch (11.08.), gegen 1:30 Uhr, ein lautes Geräusch. Bei einer Nachschau stellte der Mann fest, dass Unbekannte die Beifahrerscheibe seines Lkw zu Bruch gebracht hatten. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zelte beschädigt

Hilders - Unbekannte beschädigten am frühen Mittwochmorgen (11.08.) mehrere Abspannseile auf einem Zeltplatz im Buschschirmweg. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 10 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Fulda - Durch Einschlagen eines Fensters brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (10.08.) in ein Bürogebäude in der Eigilstraße ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl

Hünfeld - Zwei Unbekannte versuchten am Dienstag (10.08.) in einem mitgeführten Rucksack mehrere Lebensmittel aus einem Geschäft in der Straße "Niedertor" zu entwenden. Aufmerksame Zeugen bemerkten den geplanten Diebstahl und probierten die Täter im Kassenbereich festzuhalten. Dabei konnte den Tätern - denen die Flucht schließlich gelang - das gepackte Diebesgut samt Rucksack entrissen werden. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 30 Jahre alt - etwa 180 Meter groß - schlank - trug zur Tatzeit einen Pullover und eine Jeans (Kapuze über den Kopf gezogen)

Täter 2:

- männlich - circa 18 Jahre alt - etwa 170 Meter groß - Schlank

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell