Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelec-Fahrer gestürzt, Verursacher flüchtet mit PKW

Rasdorf (ots)

Ein silberner PKW-Kleinwagen mit FD- Kennzeichen befuhr am Dienstag gg. 12:45 Uhr die K 124 aus Ri. Setzelbach kommend in Ri. Haselstein. An einer Steigung überholte er mit zu geringem Abstand zwei Pedelecs. Der 41 jährige Fahrer aus dem Wartburgkreis, der hinten fuhr, verlor die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Auf Grund des getragenen Helmes, der beim Sturz beschädigt wurde, konnten schwerere Verletzungen vermieden werden. Er wurde durch einen RTW zur Überwachung ins Helios-Krankenhaus nach Hünfeld verbracht. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Tel.: 06652-96580.

