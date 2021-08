Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeug festgestellt - Falsche Microsoft-Mitarbeiter - Handydiebstahl - Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Fahrzeug festgestellt

Gersfeld - Beamte der Polizeistation Hilders stellten am Freitagmorgen (06.08.) auf der B 279 am Parkplatz Backtrog einen schwarzen Audi Avant fest, an welchem sich Rottweiler-Kennzeichen befanden, die nicht auf den Audi zugelassen waren. Das Auto samt Kennzeichen wurde daraufhin sichergestellt. Wann das Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Personen, die Hinweise zu dem Fahrer oder Eigentümer des Fahrzeugs geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang machen konnte, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Falsche Microsoft-Mitarbeiter

Hünfeld - Am Montagmorgen (09.08.) wurde eine 56-jährige Frau aus der Gemeinde Ehrenberg telefonisch von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern kontaktiert und dahingehend beeinflusst, dass diese eine Schadsoftware auf ihren Rechner downloadete. Über diese Software gelang es den Tätern den Rechner zu manipulieren, woraufhin die Geschädigte das Gerät sofort abschaltete. Ein Vermögensschaden ist bislang nicht eingetreten.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. ´ Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Handydiebstahl

Fulda - Ein Unbekannter stahl am Montagmorgen (09.08.), gegen 12 Uhr, mehrere Ausstellungshandys eines Elektrofachmarkts in der Straße "Am Emaillierwerk". Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, etwa 30 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlank, sportliche Figur, braune kurze Haare, bekleidet mit einer grauen Adidas Jogginghose mit weißen Streifen und schwarzem T-Shirt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda - In einem Parkhaus im Zieherser Weg wurden am Montagmittag (09.08.), zwischen 12:30 Uhr und 15 Uhr, die beiden Kennzeichen MZ-RZ 66 einer Mercedes A-Klasse gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

