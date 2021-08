Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Radmuttern gelöst - Diebstahl von E-Bike - Einbruch in Schule - Einbruch in Geschäft - Gerüstteile gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Radmuttern gelöst

Nentershausen - Unbekannte lösten die Radmuttern des hinteren linken Rades eines roten Schleppers der Marke "MASSEY-FERGUSON". Der Eigentümer der landwirtschaftlichen Maschine bemerkte die gelösten Radmuttern am Donnerstag (05.08.). Der Schlepper stand im Tatzeitraum in der Danziger Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von E-Bike

Rotenburg - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Freitag (06.08.) ein E-Bike aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Neustadtstraße. Das Fahrrad war zur Tatzeit mit einem Schloss gesichert. Das Zweirad konnte wenig später in örtlicher Nähe aufgefunden werden. Die Langfinger hatten das Rad verschlossen zurückgelassen, aber die komplette vordere Bremsanlage ausgebaut und entwendet. Der Wert des Diebesguts beträgt rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Bad Hersfeld - Eine Schule im Geistalweg wurde in der Zeit von Samstag (07.08.) bis Montag (09.08.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten mehrere Türen des Gebäudes auf. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Schenklengsfeld - Ein Geschäft in der Eisenacher Straße im Ortsteil Oberlengsfeld wurde in der Nacht zu Montag (09.08) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufbrechen einer Tür gelangten die Einbrecher in die Geschäftsräume. Mit Werkzeugen öffneten die Unbekannten einen Tresor und entwendeten daraus eine größere Menge Briefmarken sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gerüstteile gestohlen

Bad Hersfeld - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Donnerstag (05.08) bis Montag (09.08) mehrere Baugerüstteile von einem Firmengelände in der Wippershainer Straße. Der Wert des Diebesguts beträgt rund 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell