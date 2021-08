Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Burg-Gemünden (ots)

Am Freitag den 06.08.2021 gegen 06:42 Uhr befuhr ein 33-jähriger mit seinem PKW die Bergstraße und wollte an der Einmündung Bergstraße/Ohmstraße nach links in die Ohmstraße einbiegen. Eine 15-jährige aus Burg-Gemünden befuhr mit ihrem Mofa-Roller die Ohmstraße von der Ortsmitte her kommend in Richtung Nieder-Gemünden. Beim Einbiegen missachtete der Toyota Fahrer die Vorfahrt und kollidierte mit dem Roller im Einmündungsbereich. Das junge Mädchen stürzte und wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2.300 EUR.

gefertigt: Boppert, Polizeistation Alsfeld

eingestellt: EPHK Wingenfeld / E 31

