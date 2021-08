Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Versuchter Einbruch - An Haustür gehebelt

Einbruch

Schotten - Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (05.08.) in ein gewerblich genutztes Objekt in der Parkstraße ein. Durch Aufhebeln einer Notausgangstür verschafften sich die Einbrecher unbefugten Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend öffneten die Langfinger gewaltsam mehrere dort befindliche Spielautomaten und entwendeten das in den Geräten sowie weiteres in den Räumlichkeiten aufbewahrtes Bargeld. Der Gesamtwert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Lauterbach - In ein Mehrfamilienhaus im Fliederweg versuchten Unbekannte am Samstag (07.08.), in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 21 Uhr, einzubrechen. Mehrfach hebelten die unbekannten Täter an der Hauseingangstür. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

An Haustür gehebelt

Schotten - Ein Mehrfamilienhaus in der Vogelsbergstraße wurde am Sonntagabend (08.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln an der Hauseingangstür versuchten die Unbekannten unbefugt in das Hausinnere zu gelangen. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro an dem Hauseingang. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

