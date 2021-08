Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Buttlarstraße/Leipziger Straße wurde am Samstagabend gegen 21:25 Uhr eine Fußgängerin angefahren. Zu dem Unfall kam es, als eine 58-jährige Toyota Fahrerin aus Petersberg von der Buttlarstraße kommend bei Grünlicht nach links in die Leipziger Straße einbiegen wollte. Hierbei übersah sie eine 22-jährige Fußgängerin aus Rollshausen, die ebenfalls bei Grünlicht die Leipziger Straße aus Richtung Kurfürstenstraße kommend geradeaus überqueren wollte. Die Fußgängerin wurde von dem abbiegenden Pkw erfasst und dabei leicht verletzt. Am Pkw entstand kein Schaden.

Norbert Greif

