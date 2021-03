Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 26.03.2021 parkte eine Hildesheimerin ihren BMW kurz vor 09:00 Uhr in einem Parkhaus beim Bernwardskrankenhaus in Hildesheim ab und kam nach einer halben Stunde zu ihrem Pkw zurück. In diesem kurzen Zeitraum entwendete ein unbekannter Täter die Tasche der Hildesheimerin, die sie in ihrem Fahrzeug zurückgelassen hatte. Den Pkw hatte sie vermutlich nicht verschlossen. In der Handtasche waren unter anderem persönliche Papiere und Bargeld.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei noch einige Tipps geben:

Lassen Sie keine persönlichen Gegenstände insbesondere Wertsachen in ihrem Fahrzeug zurück.

Bewahren Sie niemals den Fahrzeugbrief oder den Fahrzeugschein im Pkw auf.

Achten Sie darauf, dass alle Fenster geschlossen sind und die Verriegelung der Türen stattgefunden hat.

Legen Sie die Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe, z.B. Flur im Wohnhaus, ab, damit die Täter das Funksignal nicht nutzen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell