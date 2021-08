Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Ein 44-jähriger Mann aus Fulda parkte seinen PKW, einen Peugeot Boxer, in der Zeit von Freitag, dem 06.08.2021, 13:30 Uhr bis Samstag, dem 07.08.2021, 11:30 Uhr, ordnungsgemäß in Fulda in der Straße "Am Zollhaus" in Höhe Hausnr. 22.

Als der 44-Jährige seinen PKW wieder benutzen wollte, musste er einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite feststellen. Vermutlich wendete der unbekannte Verursacher/ -in und beschädigte dabei den PKW. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher/ - in unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem geparkten PKW Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese können sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-105 0 melden

gefertigt: Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda (E31/Ra)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell