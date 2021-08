Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld / Friedewald (ots)

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Freitagvormittag, gegen 10.20 Uhr, kam es An der Haune zu einem Unfall. Ein 59-jähriger ortsfremder Pkw Fahrer aus Wels (Österreich) hatte sich falsch eingeordnet und bemerkte dies zu spät. Er vollzog einen Fahrstreifenwechsel und kollidierte mit dem seitlich in gleicher Richtung fahrenden 53-jährigen Autofahrer aus Wiesenthal (Wartburgkreis). An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2500,- EUR.

Friedewald - Verkehrsunfall mit Verletzten Am Freitagmitttag gegen um 12.10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 62 zu einem Unfall mit Verletzten. Ein 19-jähriger Combo-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die B 62 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Philippsthal und ordnete sich auf der Linksabbiegespur an der 2. Abfahrt (von Bad Hersfeld kommend) ein und wollte in Richtung Friedewald abbiegen. Hierbei beachtete er nicht den entgegenkommenden 46-jährigen Pkw- Fahrer, ebenfalls aus Bad Hersfeld. Beide Kfz kollidierten im Kreuzungsbereich. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer mit Prellungen und Schürfwunden ins Klinikum Bad Hersfeld transportiert. Die Kraftfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt 8500,- EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell