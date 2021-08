Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Nachfolgende Unfallmeldung zur Kenntnis:

Am Freitag 06.08.21 gegen 16:00 h befuhr ein 18-Jähriger Eichenzeller mit seinem Kleinkraftrad-Roller die alte Verbindungsstraße von Eichenzell (Gerbachshöfe) in Richtung Fasaneriestraße Bronnzell. Diese Verbindung ist jedoch für den allgemeinen Verkehr gesperrt und nur für den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb freigegeben. Kurz vor Bronnzell rutschte der Rollerfahrer auf einem bereits festgefahrenen feuchten Strohhaufen auf der Fahrbahn aus und kam zu Fall. Er wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand nur geringer Schaden in Höhe von ca. 250,-EUR.

Norbert Greif

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell