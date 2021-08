Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

BAB 5 (ots)

Erstmeldung - Am 08.08.2021, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der BAB 5, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Ohm und Alsfeld-West in Fahrtrichtung Nord zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind schon vor Ort und teilweise noch auf der Anfahrt. Bitte Rettungsgasse freihalten. Aktuell ist die BAB 5 in beide Richtungen voll gesperrt.

