Polizei Coesfeld

POL-COE: Brand eines Schweinestalls in Lüdinghausen, Emkum

Coesfeld (ots)

Am Sa., 13.02.21, 14.45 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Schweinestall im Bereich Emkum in Brand. Der Eigentümer des verpachteten Schweinstalls bemerkte den Brand frühzeitig, so dass die herbeigerufene Feuerwehr den Brand löschen konnte, bevor das Feuer auf weitere Gebäudeteile übergreifen konnte. Die ca. 1000 in dem Stall befindlichen Ferkel erlitten augenscheinlich keinen Schaden. Als mögliche Brandursache kommen im Stall befindliche Heizstrahler in Frage. Dies muss jedoch noch ermittelt werden. Die Höhe des Sachschadens ist zur Zeit unbekannt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell